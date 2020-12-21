2020/12/21 | 21:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الولايات المتحدة الأميركية، الاثنين، قيودا على إصدار التأشيرات للمسؤولين الصينيين الذين "يعتقد أنهم مسؤولون عن السياسات والإجراءات"، القمعية للحقوق والحريات الدينية والإنسانية وحريات التعبير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤولون عن القمع.. واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات صينية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤولون عن القمع.. واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات صينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).