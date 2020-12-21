الكاظمي يعلن اعتقال مجموعة من المتهمين بقصف بغداد ليلة أمس

2020/12/21 | 21:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، اعتقال مجموعة من الشتبه بهم بعملة قصف المنطقة الخضراء ليلة امس، مبينا ان هناك اجراءات اسفرت عن ايقاف مسؤولين عن قواطع امنية وادخالهم السجن بعد القصف الاخير.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي تابعته /المعلومة/، ان “قصف المنطقة الخضراء يوم أمس يعد عملا إرهابيا جبانا، والصواريخ وقعت على عراقيين وأصابتهم”.

واضاف ان “هناك اجراءات تم اتخاذها واسفرت عن اعتقال مجموعة من المشتبه بهم في عملية القصف”.

وبين ان “الاجراءات تم خلالها أيقاف مسؤولين عن قواطع أمنية وأدخلناهم السجن بعد القصف الأخير للمنطقة الخضراء”.



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