2020/12/21 | 21:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

توقع خبراء اقتصاديون تحسن الأوضاع الاقتصادية للدول الآسيوية خلال العام المقبل بعد التراجع الحاد الذي شهدته العام الجاري بسبب تداعيات أزمة وباء كورونا المستجد.

غير أنهم يقدرون أن التعافي سيكون متثاقلا طالما أن آفاق الجهود المبذولة لمكافحة الوباء تبقى غامضة حتى الآن ما دامت فعالية اللقاحات المبتكرة لم تختبر بعد ميدانيا ولا تعرف نتائجها النهائية.

ويعتقد هؤلاء الخبراء أن الاقتصادات الآسيوية الأبرز، من بينها سنغافورة وتايوان وهونغ كونغ، ستعود خلال العام 2022 إلى مستواها السابق لأزمة الوباء.



وقد يساعدها على التعافي تمتعها، بشكل عام، بأنظمة صحية قوية وفعالة، حسب مؤشرات “بلومبيرغ، سمحت لها بإدارة معركة كورونا بالخسائر البشرية الأقل عالميا حتى الآن.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء: اقتصادات آسيا ستتعافى خلال العام 2022 وتعود إلى مستواها لما قبل الوباء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء: اقتصادات آسيا ستتعافى خلال العام 2022 وتعود إلى مستواها لما قبل الوباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).