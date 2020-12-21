العراق يوقع مع شركة فايزر لاستيراد 1.5 جرعة ضد كورونا

2020/12/21 | 21:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن توقيع العراق مع شركة فايزر لاستيراد مليون ونصف المليون جرعة ضد كورونا.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “العراق وقع مع شركة فايزر لاستيراد مليون ونصف المليون جرعة ستصل مطلع العام المقبل”.وأضاف أن “الوضع الوبائي في العراق جيد وهناك ارتفاع …

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