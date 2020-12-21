الكاظمي: الحكومة التركية مستعدة لدعم العراق بـ5 مليارات دولار

2020/12/21 | 21:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، أن موازنة 2021 لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب، فيما اعتبر أن قصف الخضراء امس “عملا إرهابيا”.وقال الكاظمي في مؤتمر صحافي إن “قصف الخضراء يوم أمس عمل إرهابي جبان والصواريخ وقعت على عراقيين وأصابتهم”.وأضاف “لن نقبل بأي اعتداء على البعثات الدبلوماسية …

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