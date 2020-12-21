بالفيديو.. اغتيال مصور لبناني وتساؤلات حول علاقته بمرفأ بيروت

2020/12/21 | 21:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت جريمة قتل مصور لبناني، الاثنين، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تساؤلات حول علاقة مقتله بانفجار مرفأ بيروت.

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