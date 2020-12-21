ثورات الفيزياء المعاصرة وآخر المستجدات الفيزيائية - جواد بشارة

2020/12/21 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة هناك العديد من الثورات التي قادها ألبرت أينشتاين والآخرون ...



بعض الثورات بطيئة ولا تراق فيها الدماء.



بين عامي 1925 و1935، خضعت الفيزياء لمثل إحدى هذه الثورات، وكانت ثورة سلمية اهتمت بعالم الأفكار وحده: أدرك الفيزيائيون بعد ذلك أن الذرات، هذه الحبيبات الصغيرة من المادة المكتشفة قبل بضع سنوات، لا تمتثل للقوانين الفيزيائية الكلاسيكية.



كان علينا ابتكار أشياء جديدة، ونظريات جديدة، وكان علينا التفكير ب ......





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