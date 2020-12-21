2020/12/21 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي الصدق أن تقول الحقيقة.



لكن، هل تعرف الحقيقة، كل الحقيقة؟ ومن الذي يعرف الحقيقة، كل الحقيقة؟! نحن نتحدث عن كل شيء وفي كل أمر يمس حياتنا ووجودنا ليس في هذه الحياة الدنيا فحسب وإنما في الآخرة كذلك.



لا بأس.



هذا له فائدة عظيمة في تدبر معيشتنا والارتقاء بها على الأرض وهو، لا جدال، حق أصيل من حقوق الإنسان.



من حق كل إنسان أن يتحدث في كل قضية ومسألة "يتصور" أن لها آثار وتداعيات سواء على حياته الدنيا أو الآ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قول الصدق - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قول الصدق - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).