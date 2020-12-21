2020/12/21 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صابر_محمد الليبرالية الجديدة كسياسة رأسمالية جديدة موجه بالأخص ضد السياسات الاقتصادية القائمة على التخطيط المركزي والتي جاءت بها تجربة ثورة أكتوبر العظمى .وبعد سقوط تجربة الإتحاد السوفيتي في سنة 1991 , وليس ( سقوط الشيوعية ) كما يتم التبليغ به من قبل البورجوازية العالمية، توجهت الاحداث السياسية والاقتصادية في العالم نحو التاكيد على سياسة الليبرالية الجديدة لإدارة النظام الاقتصادي ، وخصوصا بعد احدا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلسلة اخرى من نضال الطبقات المظلومة العراقية الكردية بوجه سلطة البورجوازيين وأحزابهم! - صابر محمد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلسلة اخرى من نضال الطبقات المظلومة العراقية الكردية بوجه سلطة البورجوازيين وأحزابهم! - صابر محمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).