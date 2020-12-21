بالصورة .. جدول احتساب الضرائب على اجمالي رواتب الموظفين وفق موازنة 2021


بالصورة .. جدول احتساب الضرائب على اجمالي رواتب الموظفين وفق موازنة 2021
2020/12/21 | 21:59 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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