التعليم تطلق استمارة للطلبة الذين لم تظهر نتائج قبولاتهم في الجامعات

2020/12/21 | 22:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، اطلاق استمارة "متعلقات القبول المركزي"، مؤكدة استمرارها الى يوم الاثنين المقبل.

وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 كانون الاول 2020)، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو الطلبة الذين لم تظهر نتائجهم في القبول المركزي للعام الدراسي 2021/2020 الى التقديم عبر الاستمارة الإلكترونية في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (اضغط هنا) التي تستمر الى غاية الثامن والعشرين من الشهر الحالي".

واشار البيان الى أنه "يحق للطلبة الذين لم يقدموا سابقا وكذلك أصحاب المعدلات 75 % فأعلى الذين ظهر قبولهم في المعاهد التقديم الى الاستمارة التي يتاح فيها أمام الطالب عشر خيارات يمكن تسجيلها على وفق الحدود الدنيا المعلنة".

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