وزير المالية: أجرينا تغييراً بسعر الدولار لحماية الاقتصاد وفارق الإيرادات سيخصص للفئات الهشة

2020/12/21 | 22:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير المالية علي علاوي ، الاثنين، إن تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار جاء بهدف حماية الاقتصاد، لافتا إلى أن فارق الإيرادات سيخصص لدعم الفئات الهشة.وقال علاوي بمؤتمر صحفي مشترك في بغداد “أجرينا تغييراً بصرف سعر الدولار لحماية الاقتصاد”.وأضاف أن “الموازنة هي الخطوة الاولى في مسار الاصلاح الاقتصادي، وفارق الإيرادات بتغيير سعر الصرف سيخصص لدعم الفئات الهشة بالمجتمع”.بدوره أكد وزير التخطيط خالد بتال أن “حجم الإنفاق الاستثماري سيكون بحدود 8 ترليونات دينار في موازنة 2021”.وأضاف إن “الموازنة تضمنت مشروع القطار المعلق وميناء الفاو وعدداً من المشاريع”.

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