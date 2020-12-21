الكاظمي : الموازنة عرضت على الكتل وجميعها كانت داعمة (موسع)

2020/12/21 | 22:04 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الإثنين، 21 كانون الأول، 2020، أن الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي تابعته قناة (7SKY) الفضائية إن “الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب”، مبينا أن “المستهدف في هذه الموازنة هم الطبقات العليا”.

واضاف أن “الموازنة عرضت على الكتل السياسية وجميعها كانت داعمة لإجراءات الحكومة”، لافتا إلى أن الموازنة لن تمس سوى رواتب الدرجات الخاصة والعليا”.

وبشأن زيارته الاخيرة إلى تركيا قال الكاظمي، إن “الحكومة التركية مستعدة لدعم العراق بخمسة مليارات دولار”.

وعن لقاحات كورونا أكد رئيس الوزراء أن “وزير الصحة وقع اتفاقاً مع الشركات الخاصة بتوريد لقاح كورونا إلى العراق”.

وفي المؤتمر ذاته، أعلن الكاظمي اعتقال عدد من المشتبه بهم بقصف الخضراء يوم أمس.

وقال إن “قصف الخضراء يوم أمس عمل إرهابي جبان، والصواريخ وقعت على عراقيين وأصابتهم”.

واضاف، “لن نقبل بأي اعتداء على البعثات الدبلوماسية، واعتقلنا مجموعة من المشتبه بهم في عملية القصف، وأوقفنا مسؤولين عن قواطع أمنية وأدخلناهم السجن بعد القصف الأخير”.

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