{الفرات نيوز} تنشر أبرز ما جاء في موازنة 2021

2020/12/21 | 22:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تنشر وكالتنا أبرز ما جاء في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 الذي صوت عليه مجلس الوزراء اليوم الأثنين بعد جلسة استثنائية مارثونية استمرت لثلاثة أيام.

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