التعليم تطلق استمارة متعلقات القبول المركزي وتؤكد استمرارها الى الاثنين المقبل

2020/12/21 | 22:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استمارة متعلقات القبول المركزي وتؤكد استمرارها الى الاثنين المقبل

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