تطورات حالة الطقس خلال اليومين المقبلين..عدم استقرار جوي جديد

2020/12/21 | 22:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات الطقس، الاثنين، الى بدء حالة عدم استقرار جوي خلال يوم الثلاثاء مع هطول امطار وتساقط الثلوج في مناطق الشمال، ثم يتبعها موجة برودة مع انخفاض حاد في درجات الحرارة.

وذكر المتنبىء الجوي في تدوينة على فيسبوك، اليوم (21 كانون الاول 2020)، ان"حالة عدم استقرار جوي يبدأ تدريجيا نهار يوم الثلاثاء وينتهي مساء الخميس، وتوقعات بهطول امطار متفرقة تتركز اغلبها في مدن شمال البلاد مع فرص هطول الثلوج على المرتفعات التي تصل الى اقل من 1000 متر في الشمال، ثم يتبعها انخفاض حاد بدرجات الحرارة".

واضاف، ان "منخفض جوي يعاني من عدم اكتمال العناصر التي تسبب حالة جوية قوية واهمها رفع الرياح الرأسية ومكان تمركزة في الطبقات العليا من المتوقع ان يؤثر تدريجيا نهار يوم الثلاثاء".

واوضح، ان "حركة السحب المرصودة مساء هذا اليوم الاثنين توضحها صور الاقمار المتحركة تتجه نحو مدن الشمال حاليا، وخلال نهار يوم الثلاثاء تتأثر باقي المدن لتكون الاجواء غائمة بشكل جزئي الى غائمة".

وتابع، ان "هطول الامطار يبدأ خلال ساعات ليل الثلاثاء / الاربعاء في دهوك ونينوى، واقصى شمال اربيل وكركوك وشمال صلاح الدين، مع هطول ثلجي خفيف يشمل مناطق واسعة من مناطق مدينة السليمانية ومناطق من شمال اربيل ودهوك التي تأخذ الامطار فيها طابع الديمية مع بعض الغزارة وبرق ورعد قليل".

واشار الى "الامطار تمتد صباح الاربعاء لتشمل مدن ديالى وذي قار وبادية السماوة وميسان وواسط ومناطق من مدن الفرات الاوسط ثم خلال ساعات مابعد الظهيرة تشمل مناطق من مدينة البصرة، اما باقي المدن ففرصتها ضعيفة او امطارها خفيفة جدا".

اما بالنسبة للرياح فقد اكد عطية، ان "هناك تحولا تدريجيا في اتجاه الرياح الى الاتجاه الجنوبي الشرقي خلال ساعات نهار ومساء يوم الثلاثاء يبدأ من مناطق غرب البلاد ثم باقي المدن، وتكون معتدلة السرعة الى خفيفة".

واضاف، انه بعد انتهاء تأثير هذا المنخفض، ستتعرض البلاد الى اولى موجات البرودة خلال موسم الشتاء الحالي، وتشهد درجات الحرارة انخفاضا ملموسا في كافة مدن البلاد اعتبارا من يوم الجمعة ويتعمق اكثر خلال بداية الاسبوع المقبل، ومدن الشمال هي الاكثر تأثرا بالانخفاض بحيث تنخفض درجات الحرارة في السليمانية الى مابين 1-3 تحت الصفر صباحا في بداية الاسبوع المقبل .

ا.ح

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