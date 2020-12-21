بعد اقرارها.. الكاظمي يوضح بشأن موازنة 2021

2020/12/21 | 22:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الإثنين، الشريحة المستهدفة من موازنة 2021، فيما أكد ان جميع الكتل السياسية كانت داعمة لاجراءات الحكومة.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (21 كانون الاول 2020)، إن "الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب"، مبينا أن "المستهدف في هذه الموازنة هم الطبقات العليا".

وأضاف، أن "الموازنة عرضت على الكتل السياسية وجميعها كانت داعمة لإجراءات الحكومة"، لافتا إلى أن "الموازنة لن تمس سوى رواتب الدرجات الخاصة والعليا".

وفي المؤتمر ذاته ذكر الكاظمي، بشأن زيارته الاخيرة إلى تركيا إن "الحكومة التركية مستعدة لدعم العراق بخمسة مليارات دولار".

وعن لقاحات كورونا أكد رئيس الوزراء أن "وزير الصحة وقع اتفاقا مع الشركات الخاصة بتوريد لقاح كورونا إلى العراق".

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