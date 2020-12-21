السفارة التركية في بغداد: بدأنا بتطبيق اتفاق التأشيرات الذي أبرمناه مع الكاظمي

2020/12/21 | 22:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت السفارة التركية في بغداد، الاثنين، بدأها بتطبيق اتفاق التأشيرات الذي أبرم مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته الاخيرة الى تركيا.وقالت السفارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “في اللقاءات التي جرت خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى بلادنا، تمت مناقشة طلبات التأشيرة المتبادلة، بالاضافة إلى قضايا …

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