2020/12/21 | 22:06 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: استقطاع نسبة 40%من رواتب الرئاسات الثلاث و 30% من الرواتب الكلية للنواب والوزراء عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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