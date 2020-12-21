المالية العراقیة: الموازنة هي الخطوة الأولى في مسار الإصلاح الاقتصادي

2020/12/21 | 22:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير المالية العراقی علي علاوي، الاثنين، أن موازنة 2021 هي الخطوة الأولى في مسار الإصلاح الاقتصادي....

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