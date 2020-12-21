اول تعليق للكاظمي بعد اقرار موازنة العراق لعام 2021

2020/12/21 | 22:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، أن موازنة 2021 لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب، فيما اعتبر أن قصف الخضر...

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