2020/12/21 | 22:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن وزير العمل الاتحادي عادل الركابي عن استقطاع ما نسبته 40% من رواتب الرئاسات الثلاث في موازنة العام المقبل.
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ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الركابي مساء يوم الاثنين، انه "تم استقطاع نسبة 40% من رواتب الرئاسات الثلاث بالموازنة واستقطاع نسبة 30% من الرواتب الكلية للنواب والوزراء".
PUKmedia / متابعة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة تعلن الاستقطاع من رواتب الرئاسات ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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