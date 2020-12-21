الحكومة تعلن الاستقطاع من رواتب الرئاسات

2020/12/21 | 22:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير العمل الاتحادي عادل الركابي عن استقطاع ما نسبته 40% من رواتب الرئاسات الثلاث في موازنة العام المقبل.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الركابي مساء يوم الاثنين، انه "تم استقطاع نسبة 40% من رواتب الرئاسات الثلاث بالموازنة واستقطاع نسبة 30% من الرواتب الكلية للنواب والوزراء".

PUKmedia / متابعة

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