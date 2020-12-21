الكاظمي: الموازنة لن تمس رواتب الموظفين

2020/12/21 | 22:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي ان رواتب الموظفين لن تُمس في الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحافي مساء اليوم الاثنين، إن موازنة 2021 لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب.

من جانب آخر اكد الكاظمي ان الصواريخ التي سقطت في بغداد يوم امس أصابت مدنيين وممتلكات خاصة، وتهدف لصنع نوع من الفوضى،مشددا على ان هذه العمليات إجرامية جبانة، تطعن بإسم العراق وهيبته، هذه العمليات مرفوضة من الشعب ومن المرجعية ومن جميع العقلاء.

وأشار الى تنفيذ اعتقالات ليلة أمس وضبط عدد أخر من الصواريخ ومنصات الإطلاق، لافتا الى احباط عملية ثانية كان يتم الاستعداد لها.

PUKmedia / متابعة

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