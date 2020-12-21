2020/12/21 | 22:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير العمل عادل الركابي، الاثنين، عن استقطاعات كبيرة برواتب الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء في موازنة 2021.وقال الركابي في مؤتمر صحفي أعقب جلسة مجلس الوزراء التي خصصت لمناقشة الموزانة المالية الاتحادية لعام 2021 والتصويت عليها، إنها تضمنت “استقطاع نسبة 40 بالمائة من رواتب الرئاسات الثلاث بالموازنة”.واضاف، “كما تضمنت استقطاع نسبة 30 بالمائة من الرواتب الكلية للنواب والوزراء”.وفي وقت سابق من اليوم صوت مجلس الوزراء على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدت اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ظهرت المقالة استقطاع 40% من رواتب الرئاسات و30% من النواب والوزراء بموازنة 2021 أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقطاع 40% من رواتب الرئاسات و30% من النواب والوزراء بموازنة 2021) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقطاع 40% من رواتب الرئاسات و30% من النواب والوزراء بموازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).