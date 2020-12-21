التعليم تطلق استمارة متعلقات القبول المركزي

2020/12/21 | 22:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، اطلاق استمارة متعلقات القبول المركزي، واستمرارها الى الاثنين المقبل.

ودعت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، الطلبة الذين لم تظهر نتائجهم في القبول المركزي للعام الدراسي 2021/2020 الى التقديم عبر الاستمارة الإلكترونية في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة(www.dirasat-gate.org) التي تستمر الى غاية الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

واضافت: كما يحق للطلبة الذين لم يقدموا سابقا وكذلك أصحاب المعدلات 75 % فأعلى الذين ظهر قبولهم في المعاهد التقديم الى الاستمارة التي يتاح فيها أمام الطالب عشرة خيارات يمكن تسجيلها على وفق الحدود الدنيا المعلنة.

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