2020/12/21 | 22:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعتبر مستشارو الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن أن من المهم للولايات المتحدة أن تتعاون مع الصين في مجال الفضاء.

وقالت صحيفة Politico الأمريكية إن المستشارين يعتقدون أن الشراكة المحدودة في مجال الفضاء بين الولايات المتحدة والصين على غرار الشراكة الأمريكية السوفيتية في عصر الحرب الباردة يمكن أن تحد من التوتر وتخفض من احتمال تطور السباق الفضائي الذي يقوض الاستقرار العالمي على الرغم من سرقة الصين للتكنولوجيات الأمريكية واستخدامها لأغراض عسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن النقاش في موضوع التعاون مع جمهورية الصين الشعبية في مجال الفضاء أصبح ملحا بعد هبوط مسبار ” تشانغ إيه – 5″ بعينات التربة القمرية في منطقة منغوليا الداخلية الصينية حيث أصبحت الصين بعد مرور 44 عاما أول دولة حققت مشروع نقل عينات صخور القمر إلى الأرض بعد أن حقق مسبار “لونا – 24” السوفيتي مشروعا مماثلا عام 1976.

وأجرت الصحيفة استطلاع رأي 20 رائد فضاء وخبيرا وموظفا حيث وافق غالبيتهم على احتمال فقدان الولايات المتحدة لزعامتها العالمية في حال تبتعد تماما عن الصين في مجال الفضاء.

بينما اتخذ المشرعون الأمريكيون، حسب الصحيفة، موقف الارتياب من التعاون مع الصين قائلين إن كل ما تقدمه الولايات المتحدة للصين قد يلحق نهاية المطاف ضررا بها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشارو بايدن يقترحون إقامة شراكة محدودة مع الصين في مجال الفضاء) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشارو بايدن يقترحون إقامة شراكة محدودة مع الصين في مجال الفضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).