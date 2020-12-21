الكاظمي: الموازنة لن تمس رواتب الموظفين وقصف الخضراء عمل إرهابي جبان/موسع

2020/12/21 | 22:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان الموازنة لن تمس رواتب الموظفين واصفا قصف الخضراء بانه عمل إرهابي جبان.وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي :"ان الصواريخ وقعت على عراقيين وأصابتهم ,مضيفا اننا لن نقبل بأي اعتداء على البعثات الدبلوماسية ".وتابع: اعتقلنا مجموعة من المشتبه بهم في عملية القصف , مشيرا الى انه تم توقيف مسؤولين عن قواطع أمنية وادخلوا السجن بعد القصف الأخير.واكد رئيس الوزراء , ان الموازنة عرضت على الكتل السياسية وجميعها كانت داعمة لاجراءات الحكومة.وبين الكاظمي :"ان الموازنة لم تمس سوى رواتب الدرجات الخاصة والعليا ".واضاف ان الحكومة التركية مستعدة لدعم العراق بخمسة مليارات دولار".واشار الكاظمي, الى انه لن يوقف عمل لجنة مكافحة الفساد التي ما زالت تتعرض للضغوط"./انتهى2

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