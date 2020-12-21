حرب ترامب العبثية ضد الانتخابات

2020/12/21 | 22:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الولايات المتحدة في الأيام الماضية تطورات سياسية وصحية مقلقة في نهاية سنة مظلمة

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