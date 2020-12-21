افتتاح مركز للفحص الطبي للمقبولين في الكليات والمعاهد في بعشيقة

2020/12/21 | 22:24 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر افتتح مركز فحص طبي للطلبة المقبولين في الجامعات والمعاهد العراقية داخل المركز الصحي في بعشيقة مع جلب كتب تأييد من الكليات والمعاهد التي تم قبول الطلبة فيها.“طالب ندرا” مسؤول قسم الذاتية في مركز صحة بعشيقة في تصريح لــ “ايزيدي 24″، يوضح بأنه “افتتحنا هذا القسم في مركزنا لتسهيل امر …

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