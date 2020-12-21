فرنسا تسجل 5797 إصابة و351 وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/12/21 | 22:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 5797 إصابة جديدة بـ”كوفيد- 19″ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليونين و479 ألفا و151 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 351 حالة وفاة جديدة خلال الفترة ذاتها ليصل إجمالي الوفيات إلى 60900.

وأعلنت الوزارة أمس الأحد عن تسجيل 131 وفاة، و12799 إصابة جديدة بفيروس كورونا.



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