2020/12/21 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز السياق التاريخي العام للإنتفاضة: لم يطلب الأُجَراء، منذ سبعينيات القرن العشرين، المستحيل، بل طالبوا بتحسين ظروف العمل، وبرواتب تفي بحاجاتهم من غذاء ومسكن وصحة، وما إلى ذلك، ولم يُطالب المُحتجُّون من الشباب، بغير تلبية الإحتياجات الأساسية من التّعليم والتّوظيف والسّكن والرعاية الصحية، فقد كان خريجو التعليم العمومي المجاني، الثانوي والجامعي يحصلون على وظائف في القطاع العام، ويُشكّلون الفئات الوُ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس بعد عشر سنوات - الطاهر المعز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس بعد عشر سنوات - الطاهر المعز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).