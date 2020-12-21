2020/12/21 | 22:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، الاثنين، ولأول مرة عن عبور غواصة نووية مضيق هرمز رفقة سفن حربية أخرى.وقال مسؤول في البنتاغون، في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”،إن “مرور هذه الغواصة رسالة إلى طهران والتزام من واشنطن بحماية حلفائها”.وذكر المصدر أن “الغواصة ’يو إس إس جورجيا’ التي دخلت إلى الخليج مزودة بأكثر …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غواصة نووية أميركية تدخل مضيق هرمز) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غواصة نووية أميركية تدخل مضيق هرمز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).