الصحة تصدر بياناً مهماً عن السلالة الجديدة لكورونا.. وتحذر

2020/12/21 | 22:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة

تتابع وزارة الصحة والبيئة تطورات الموقف الوبائي العالمي بعد ظهور بيانات علمية موثقة عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا وانتشارها في بعض الدول ، وتشير تلك التقارير العلمية الاولية الى تتميز تلك السلالة بقوة انتشارها وسرعة انتقال العدوى لذلك اتخذت معظم الدول اجراءات وقائية سريعة و مشددة ومنها ايقاف السفر من والى تلك الدول التي ظهرت فيها السلالة ، وأوقفت دول اخرى كل انواع السفر الجوي و البري و منعت دخول الاجانب الى بلدانها لمنع دخول تلك السلالة اليها.

ان وزارة الصحة والبيئة تحذر من خطورة انتشار هذه السلالة في بلدنا الحبيب و تعمل بشكل حثيث للحفاظ على استمرارية تحسن الوضع الوبائي الحالي واستمرار السيطرة على الوباء .



نهيب بالمواطنين الكرام بالالتزام التام باجراءات الوقاية والتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات الرسمية المخولة وخاصة ارتداء الكمام و الحفاظ على التباعد الجسدي والمواظبة على تعقيم اليدين.

ونؤكد على ضرورة التزام المحلات والمولات والمطاعم والمقاهي و التقيد التام بالاجراءات الوقائية اللازمة.

ونؤكد على فرقنا الصحية الرقابية وباسناد من الجهات الامنية متابعتها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

نهيب بالقنوات الاعلامية كافة والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني بتكثيف حملاتها التوعوية لحث المواطنين على الالتزام بالضوابط الاحترازية اللازمة.

نود ان نؤكد لابناء شعبنا الابي بان وزارة الصحة والبيئة بكوادرها القيادية وجيشها الابيض الباسل تبذل كل ما في وسعها للسيطرة على هذا الوباء الخبيث من توفير المستلزمات التشخيصية وتوسيع الطاقة العلاجية والسعة السريرية لاستيعاب اعداد الاصابات وهذا ما نتج عنه تحسن الوضع الوبائي من تناقص مستمر بعدد الاصابات والوفيات معاً على مدار الاسابيع الماضية وتراجع واضح في نسب الاصابات من الفحوصات بالرغم من ارتفاع عدد الفحوصات المجراة في مؤسساتنا الصحية بشكل كبير جداً في الاسابيع الاخيرة.

كل الشكر والتقدير لابطال جيشنا الابيض ولكل الجهات الساندة لجهود وزارة الصحة.

الرحمة والغفران لشهدائنا من ابطال جيشنا الابيض.

حمى الله العراق وشعبه من كل سوء

وزارة الصحة والبيئة

٢١ كانون الاول ٢٠٢٠

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