وزير فرنسي: اللقاح ضد كورونا يقي أيضاً من السلالة الجديدة

2020/12/21 | 22:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران لراديو أوروبا 1 اليوم الإثنين إن اللقاحات الحالية للوقاية من كورونا، من المفترض أن تقي أيضاً من سلالة جديدة للفيروس ظهرت في بريطانيا.

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