2020/12/21 | 22:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 17 دقیقة

3343 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف وزير العمل، عادل الركابي، الاثنين، نسبة الاستقطاع من رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب في موازنة 2021، فيما اعتبر وزير المالية، علي علاوي، أن الموازنة هي الخطوة الأولى في مسار الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية والتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021، اليوم، (21 كانون الاول 2020)، وقال الركابي: انه تم استقطاع نسبة 40% من رواتب الرئاسات الثلاث، و30% من رواتب النواب والوزراء في موازنة 2021.

من جهته أعلن وزير المالية علي علاوي، أن التغيير الذي اجرته وزارته على سعر صرف الدولار جاء لحماية الاقتصاد.

وأوضح علاوي، أن فارق الإيرادات بتغيير سعر الصرف سيخصص لدعم الفئات الهشة بالمجتمع، معتبرا أن الموازنة هي الخطوة الأولى في مسار الإصلاح الاقتصادي.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح حكومي بشأن الاستقطاعات في موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح حكومي بشأن الاستقطاعات في موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).