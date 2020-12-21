الحشد الشعبي يعلن نتائج العملية الامنية في صلاح الدين

2020/12/21 | 22:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اختتمت قوات الحشد الشعبي والجيش، اليوم الأول من العملية الأمنية الواسعة التي انطلقت في وقت سابق من اليوم الاثنين بهدف تأمين المناطق وملاحقة فلول “ داعش” الإرهابي.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، ان “اليوم الأول اسفر عن العثور على خمس مضافات لداعش في منطقتي ام الجماجم وميدان الرمي شمال شرق سامراء تحوي أسلحة ومواد متفجرة ومواد لوجستية، فضلا عن تطهير قرية في العيث شرق صلاح الدين من قبل اللواء 22 بالحشد الشعبي”.

واضاف ان “مفارز مكافحة المتفجرات في اللواء التاسع بالحشد فجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة في طريق القوات في منطقة شيخ محمد شمال شرق سامراء، فيما عالج اللواء 88 عبوتين ناسفتين في منطقة البوخدو في صلاح الدين”.

وبينت ان “أربعة مقاتلين من اللواء التاسع بالحشد الشعبي اصيبوا اثناء أداء الواجب بجروح طفيفة”.

وانطلقت صباح اليوم عملية أمنية واسعة بمشاركة ألوية الحشد الشعبي ( 9 و22 و88) والجيش العراقي عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات كركوك وشرق دجلة وبإسناد الاستخبارات ومديرية الطبابة وبالإضافة إلى الوحدات الساندة المدفعية والبطاريات الخفيفة للحشد الشعبي.



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