الزراعة توافق على تصدير ٤٥٠ طنا من محاصيل الخضر والفواكه الى السعودية

2020/12/21 | 22:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

وافقت وزارة الزراعة، على تصدير ٤٥٠ طنا من محاصيل الخضر والفواكه الى المملكة العربية السعودية عن طريق منفذ عرعر الحدودي.

وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان الوزارة ومن خلال دائرة البستنة وافقت على السماح بتصدير ٤٥٠ طنا من محاصيل الخضر والفواكه الى المملكة العربية السعودية ، مبينا ان هذه المحاصيل شملت (طماطم وفلفل وباذنجان وخيار وبصل وليمون ).

واضاف، ان التصدير تم من خلال شركات القطاع الخاص الى المملكة العربية السعودية وعن طريق منفذ عرعر السعودي ، لافتا الى ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي بدعم المزارع العراقي من خلال منع استيراد محاصيل الخضر الموفرة محليا من اجل حماية المنتج المحلي.

وتابع: فضلا عن الالتزام بالروزنامة الزراعية التي تصدرها وزارة الزراعة وتصدير الفائض من المنتج لاجل تعظيم موارد الدولة والحد من تدني اسعاره في حالة زيادة الانتاج عن حاجة الاستهلاك اليومي ، مؤكدا استمرار الوزارة بزيادة المحاصيل الموفرة محليا وتصدير ما يزيد عنها في الاستهلاك اليومي.

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