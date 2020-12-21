2020/12/21 | 22:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا تسيّر دورية عسكرية شمال شرقي سوريا.. فيديو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/21 | 22:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تسيّر دورية عسكرية شمال شرقي سوريا.. فيديو) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تسيّر دورية عسكرية شمال شرقي سوريا.. فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).