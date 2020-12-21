بالجدول.. الضرائب المفروضة على كبار موظفي الدولة في موازنة 2021

2020/12/21 | 22:51 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ فرضت الحكومة العراقية، الاثنين، ضرائب جديدة على رواتب كبار المسؤولين في الدولة العراقية، في نسخة الموازنة التي صوّت عليها مجلس الوزراء اليوم الاثنين.ووفقاً لمعلومات من نسخة الموازنة التي صوّت عليها مجلس الوزراء، فإن “الحكومة فرضت ضرائب بنسبة 40% على رواتب الرؤساء والوزراء والنواب والمدراء العامين والدرجات الخاصة، دون المساس برواتب صغار الموظفين الذين لن يُشملوا بالضرائب وصولاً إلى مستلمي مليون دينار، فيما سيتم استقطاع ضريبة “رمزية” على رواتب ما فوق المليون دينار” بحسب معلومات أولية أدلى مسؤول حكومي اطلع على نسخة الموازنة.

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الضرائب المفروضة على كبار موظفي الدولة في موازنة 2021 عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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