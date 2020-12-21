الصحة تصدر بياناً بشأن السلالة الجديدة من كورونا

2020/12/21 | 22:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، من خطورة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا، مشيرة الى ان تلك السلالة تتميز بقوة انتشارها وسرعة انتقال العدوى.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، “تتابع وزارة الصحة والبيئة تطورات الموقف الوبائي العالمي بعد ظهور بيانات علمية موثقة عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا وانتشارها في بعض الدول، وتشير تلك التقارير العلمية الاولية الى تتميز تلك السلالة بقوة انتشارها وسرعة انتقال العدوى لذلك اتخذت معظم الدول اجراءات وقائية سريعة و مشددة ومنها ايقاف السفر من والى تلك الدول التي ظهرت فيها السلالة، وأوقفت دول اخرى كل انواع السفر الجوي و البري ومنعت دخول الاجانب الى بلدانها لمنع دخول تلك السلالة اليها”.

واضافت الوزارة، ان “وزارة الصحة والبيئة تحذر من خطورة انتشار هذه السلالة في بلدنا الحبيب و تعمل بشكل حثيث للحفاظ على استمرارية تحسن الوضع الوبائي الحالي واستمرار السيطرة على الوباء”، داعية المواطنين “الى الالتزام التام باجراءات الوقاية والتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات الرسمية المخولة وخاصة ارتداء الكمام و الحفاظ على التباعد الجسدي والمواظبة على تعقيم اليدين”.

واشارت الى “ضرورة التزام المحلات والمولات والمطاعم والمقاهي و التقيد التام بالاجراءات الوقائية اللازمة، اضافة الى التأكيد على فرقنا الصحية الرقابية وباسناد من الجهات الامنية متابعتها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين”، داعية القنوات الاعلامية كافة والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني “بتكثيف حملاتها التوعوية لحث المواطنين على الالتزام بالضوابط الاحترازية اللازمة”.

واكدت الوزارة، انها “تبذل كل ما في وسعها للسيطرة على هذا الوباء الخبيث من توفير المستلزمات التشخيصية وتوسيع الطاقة العلاجية والسعة السريرية لاستيعاب اعداد الاصابات وهذا ما نتج عنه تحسن الوضع الوبائي من تناقص مستمر بعدد الاصابات والوفيات معاً على مدار الاسابيع الماضية وتراجع واضح في نسب الاصابات من الفحوصات بالرغم من ارتفاع عدد الفحوصات المجراة في مؤسساتنا الصحية بشكل كبير جداً في الاسابيع الاخيرة”.

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