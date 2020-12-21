طقس العراق.. أمطار وثلوج خلال اليومين المقبلين بهذه المناطق

2020/12/21 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادنشر المتنبئ الجوي الاقدم في مطار بغداد، صادق عطية، اليوم الاثنين، توقعاته حول حالة الطقس ليومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين.وكتب عطية في منشور له على صفحته في ’’فيسبوك’’: "تطورات حالة الطقس ليوم الثلاثاء والاربعاء: عدم استقرار جوي يبدأ تدريجيا نهار يوم الثلاثاء، وينتهي مساء الخميس، وتوقعات بهطول امطار متفرقة تتركز اغلبها في مدن شمال البلاد مع فرص هطول الثلوج على المرتفعات التي تصل الى اقل من ١٠٠٠ متر، ثم يتبعها انخفاض حاد بدرجات الحرارة".واضاف في شرح تفاصيل احوال الطقس "منخفض جوي يعاني من عدم اكتمال العناصر التي تسبب حالة جوية قوية واهمها رفع الرياح الرأسية ومكان تمركزه في الطبقات العليا من المتوقع ان يؤثر تدريجيا نهار يوم الثلاثاء".واشار الى ان "حركة السحب المرصودة مساء هذا اليوم الاثنين توضحها صور الاقمار المتحركة تتجه نحو مدن الشمال حاليا ، وخلال نهار يوم الثلاثاء تتأثر باقي المدن لتكون الاجواء غائمة بشكل جزئي الى غائمة".ونبه الى ان "هطول الامطار يبدأ خلال ساعات، ليل الثلاثاء / الاربعاء في دهوك ونينوى، واقصى شمال اربيل وكركوك وشمال صلاح الدين ، مع هطول ثلجي خفيف يشمل مناطق واسعة من من مناطق مدينة السليمانية ومناطق من شمال اربيل ودهوك التي تأخذ الامطار فيها طابع الديمية مع بعض الغزارة وبرق ورعد قليل".واضاف "كذلك يشمل الهطول الثلجي مناطق واسعة من ايران وتركيا".واشار بالقول "تمتد الامطار صباح الاربعاء لتشمل مدن ديالى وذي قار وبادية السماوة وميسان وواسط ومناطق من مدن الفرات الاوسط ثم خلال ساعات ما بعد الظهيرة تشمل مناطق من مدينة البصرة".واشار "اما باقي المدن ففرصتها ضعيفة او امطارها خفيفة جدا".وبخصوص حركة الرياح قال عطية، ان "تحولا تدريجيا في اتجاه الرياح الى الاتجاه الجنوبي الشرقي خلال ساعات نهار ومساء يوم الثلاثاء يبدأ من مناطق غرب البلاد ثم باقي المدن، وتكون معتدلة السرعة الى خفيفة".أما بخصوص درجات الحرارة، "فتكون بعد انتهاء تأثير هذا المنخفض، ستتعرض البلاد الى اولى موجات البرودة خلال موسم الشتاء الحالي ، وتشهد درجات الحرارة انخفاضا ملموسا في كافة مدن البلاد اعتبارا من يوم الجمعة ويتعمق اكثر خلال بداية الاسبوع المقبل".وبين ان "مدن الشمال هي الاكثر تاثرا بالانخفاض بحيث تنخفض درجات الحرارة في السليمانية الى ما بين 1-3 تحت الصفر صباحا في بداية الاسبوع المقبل".

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