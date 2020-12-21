العملات المشفرة تخسر 30 مليار دولار في 24 ساعة

2020/12/21 | 23:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت العملات المشفرة بوتيرة قوية خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتفقد أكثر من 30 مليار دولار في آخر 24 ساعة، مع تراجع البيتكوين أدنى 23

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