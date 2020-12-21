الزراعة توافق على تصدير 450 طناً من الفواكه والخضر إلى السعودية

2020/12/21 | 23:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، موافقتها على تصدير 450 طناً من محاصيل الخضر والفواكه الى السعودية عن طريق منفذ عرعر الحدودي.

وأكد الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 كانون الاول 2020)، أنه "تم الحصول على موافقة وزارة الزراعة لتصدير 450 طن من الفواكه والخضر الى المملكة العربية السعودية"، مبينا أن "هذه المحاصيل شملت (طماطم وفلفل وباذنجان وخيار وبصل وليمون) ومن خلال شركات القطاع الخاص الى المملكة العربية السعودية وعن طريق منفذ عرعر السعودي".

واشار الى أن "ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي بدعم المزارع العراقي من خلال منع استيراد محاصيل الخضر الموفرة محليا من أجل حماية المنتج المحلي، فضلاً عن الالتزام بالروزنامة الزراعية التي تصدرها وزارة الزراعة وتصدير الفائض من المنتج لأجل تعظيم موارد الدولة والحد من تدني أسعاره في حالة زيادة الإنتاج عن حاجة الاستهلاك اليومي".

واكد "استمرار الوزارة بزيادة المحاصيل الموفرة محليا وتصدير الفائض عن الاستهلاك اليومي للمواطنين".

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