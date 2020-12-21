التعليم تعلن إطلاق استمارة للطلبة الذين لم تظهر نتائج قبولاتهم في الجامعات

2020/12/21 | 23:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، اطلاق استمارة “متعلقات القبول المركزي”، مؤكدة استمرارها الى يوم الاثنين المقبل.وذكر بيان للوزارة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو الطلبة الذين لم تظهر نتائجهم في القبول المركزي للعام الدراسي 2021/2020 الى التقديم عبر الاستمارة الإلكترونية في بوابة الدراسات والتخطيط …

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