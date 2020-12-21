محمد الإنسان - عباس علي العلي

2020/12/21 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي بعيدا عن شخصية محمد النبي ودوره السياسي والأجتماعي في المدينة وما حملته روايات المؤرخين ومدعي كتاب السيرة من تضخيم أحيانا وتوهين أحيانا أخر لهذه الشخصية، لا بد لنا من إلقاء الضوء على شخصية رجل عاش فترة تحولات وقادها كمناضل وثائر من أجل قيم الإنسان وقيم السماء معا، فلم يكن النبي محمد مهتما كما كان يجري في تاريخ الملوك والسلاطين ولا حتى في تاريخ الزعماء وحتى زعماء القبائل أو حكام المدن من البحث عن ا ......





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