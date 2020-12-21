حركات التحرر الوطني والمقاومة في العالم العربي .. التاريخ والحقائق .. النجاحات والاخفاقات ...!!!! الجزء الرابع - زياد عبد الفتاح الاسدي

2020/12/21 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي الجزء الرابع ....



إمكانية الخروج من حالة الانحطاط العربي الشامل : هذا الامر يتوقف على أمور وظروف عديدة يأتي في مقدمتها مدى فاعلية الاحزاب والقوى الوطنية والتقدمية وحركات التحرر الوطني ومحور المقاومة في المنطقة ....



وهنا يُمكننا توصيف أهم المشاكل الجوهرية ومكامن التغيير المُستعصية التي يُواجهها العالم العربي على النحو التالي : أولاً : يعاني العالم العربي في وضعه الراهن وفي معظم أجزائه ل ......





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