2020/12/21 | 23:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} عبر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي، عن سعادته بكل الأرقام والبطولات والجوائز التي حققها خلال عام 2020 مع العملاق البافاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يفاندوفسكي: يمكنني دعوة ميسي ورونالدو لمنزلي بعد تتويجي بجائزة "ذا بيست") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يفاندوفسكي: يمكنني دعوة ميسي ورونالدو لمنزلي بعد تتويجي بجائزة "ذا بيست") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).