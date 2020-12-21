بالفيديو.. اغتيال مصور لبناني وتساؤلات حول علاقته بملف انفجار مرفأ بيروت

2020/12/21 | 23:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أثارت جريمة قتل المصور اللبناني، جوزيف بجاني، الاثنين، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساؤلات حول علاقة مقتله بملف انفجار مرفأ بيروت.

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