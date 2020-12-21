الصحة العراقية تصدر بيانا بشأن سلالة كورونا الجديدة

2020/12/21 | 23:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 1 دقیقة

7 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

حذرت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، من خطورة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا في البلاد، مشددة على ضرورة الالتزام التام باجراءات الوقاية والتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات الرسمية المخولة.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (21 كانون الاول 2020)، انها "تتابع تطورات الموقف الوبائي العالمي بعد ظهور بيانات علمية موثقة عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا وانتشارها في بعض الدول، وتشير تلك التقارير العلمية الاولية الى تتميز تلك السلالة بقوة انتشارها وسرعة انتقال العدوى لذلك اتخذت معظم الدول اجراءات وقائية سريعة ومشددة ومنها ايقاف السفر من والى تلك الدول التي ظهرت فيها السلالة، وأوقفت دول اخرى كل انواع السفر الجوي والبري ومنعت دخول الاجانب الى بلدانها لمنع دخول تلك السلالة اليها".

وأضاف البيان، ان "وزارة الصحة والبيئة تحذر من خطورة انتشار هذه السلالة في بلدنا الحبيب وتعمل بشكل حثيث للحفاظ على استمرارية تحسن الوضع الوبائي الحالي واستمرار السيطرة على الوباء".

واهابت الوزارة في بيانها "بالمواطنين الكرام بالالتزام التام باجراءات الوقاية والتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات الرسمية المخولة وخاصة ارتداء الكمام والحفاظ على التباعد الجسدي والمواظبة على تعقيم اليدين، ونؤكد على ضرورة التزام المحلات والمولات والمطاعم والمقاهي والتقيد التام بالاجراءات الوقائية اللازمة".

وتابعت: "ونؤكد على فرقنا الصحية الرقابية وباسناد من الجهات الامنية متابعتها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين"، كما اهابت الوزارة "بالقنوات الاعلامية كافة والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني بتكثيف حملاتها التوعوية لحث المواطنين على الالتزام بالضوابط الاحترازية اللازمة"، وفقا للبيان.

وزادت: "نود ان نؤكد لابناء شعبنا الابي بان وزارة الصحة والبيئة بكوادرها القيادية وجيشها الابيض الباسل تبذل كل ما في وسعها للسيطرة على هذا الوباء الخبيث من توفير المستلزمات التشخيصية وتوسيع الطاقة العلاجية والسعة السريرية لاستيعاب اعداد الاصابات وهذا ما نتج عنه تحسن الوضع الوبائي من تناقص مستمر بعدد الاصابات والوفيات معا على مدار الاسابيع الماضية وتراجع واضح في نسب الاصابات من الفحوصات بالرغم من ارتفاع عدد الفحوصات المجراة في مؤسساتنا الصحية بشكل كبير جدا في الاسابيع الاخيرة".

واختتم البيان بالقول "كل الشكر والتقدير لابطال جيشنا الابيض ولكل الجهات الساندة لجهود وزارة الصحة.



الرحمة والغفران لشهدائنا من ابطال جيشنا الابيض".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تصدر بيانا بشأن سلالة كورونا الجديدة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تصدر بيانا بشأن سلالة كورونا الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).