الاديب المترجم ملول بريشان في ضيافة خورماتو

2020/12/21 | 23:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام مجموعة من الادباء والمثقفين الكورد في قضاء خورماتو يوم الاثنين 21/12/2020، حفلا متواضعا لتكريم الاديب المترجم صابر شاكر ( ملول بريشان ).

وشهد الحفل الذي اقيم بالمقهى التراثي في القضاء القاء الكلمات من قبل الحضور، مشيدين بالدور الكبير الذي لعبه الاديب المترجم ملول بريشان لخدمة الثقافة الكوردية.

وفي الختام تم تكريم الاديب ملول بريشان بدرع الوفاء تثمينا للجهود التي بذلها لخدمة الكلمة الكوردية.

يذكر ان المحتفى به ترجم عدد من الروايات من العربية الى الكوردية ولا يزال يواصل عطاؤه في هذا المجال.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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